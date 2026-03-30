У Пересипському районі Одеси конфлікт із ТЦК завершився стріляниною
Ввечері 30 березня в Пересипському районі Одеси стався конфлікт під час проведення мобілізаційних заходів, який завершився застосуванням ножа та травматичної зброї.
Як повідомили в поліції, група оповіщення виявила чоловіка, який порушив правила військового обліку. Під час спроби доправити його до територіального центру комплектування він чинив опір і поранив ножем одного з військовослужбовців.
У ситуацію втрутилися перехожі, які намагалися перешкодити діям групи та заблокували службовий автомобіль. У розпал конфлікту представник ТЦК застосував травматичну зброю у бік одного з цивільних.
У результаті інциденту двоє людей отримали поранення — їх госпіталізували. Наразі на місці працюють правоохоронці, встановлюються всі обставини події.
