Одеські каратисти підкорили Іспанію: золото, срібло і бронза

27–28 березня у місті Бадалона (Іспанія) відбувся відкритий чемпіонат Іспанії з кіокушин карате, який зібрав сильних спортсменів з усього континенту. У турнірі взяли участь 57 клубів із 16 країн Європи, що зробило змагання надзвичайно конкурентними та престижними.

Збірна українських клубів продемонструвала гідний результат, посівши шосте місце в загальному командному заліку.

До складу національної команди України увійшли п’ять спортсменів з Одеського спортивного клубу TYPHOON: Давид Касаткін, Ірина Олійник, Микита Ковальов, Єгор Бєляков і Даниїл Марченко. Усі вони показали високий рівень підготовки, витривалість і характер у поєдинках із сильними суперниками.

Особливо відзначився Даниїл Марченко, який упевнено пройшов турнірну сітку та став чемпіоном, здобувши перемогу у фіналі над минулорічним переможцем змагань. Ірина Олійник також продемонструвала яскраві виступи — вона достроково вигравала всі поєдинки до фіналу, однак у вирішальному бою поступилася і здобула срібну нагороду. Бронзову медаль виборов Микита Ковальов, поповнивши скарбничку української команди.

Підготовкою спортсменів займався тренер Павло Вінніченко — керівник Одеської федерації кіокушин карате, під керівництвом якого одеські каратисти стабільно показують високі результати на міжнародній арені.