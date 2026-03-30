Одеситка у складі чемпіонок: Україна виграла етап Кубка світу

Збірна України тріумфально виступила на етапі Кубка світу із синхронного плавання, здобувши перше місце у командних змаганнях акробатичних груп. За свій виступ українки отримали 212,4735 бала, впевнено випередивши суперниць із Італії та Ізраїлю.

До складу національної команди увійшли Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Амелія Волинська, Марія Зачепа та Марія Здоровцова. Спортсменки продемонстрували високий рівень синхронності, складності елементів і артистизму, що дозволило їм піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу.

Особливої уваги заслуговує одеситка Владислава Кочерба — багаторазова чемпіонка України в сольній і довільній програмах, вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Чорноморець». Її внесок у командний результат став важливою складовою перемоги.

Підготувала спортсменку заслужена тренерка України Ольга Ніколайчук, яка багато років працює над розвитком синхронного плавання в регіоні.

Попереду у збірної нові випробування — наступний етап Кубка світу відбудеться 1–3 травня у китайському місті Сіань.