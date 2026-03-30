Одеса в жалобі: не стало відомого актора та музиканта Володимира Комарова

Одеса зазнала важкої втрати — 29 березня пішов із життя відомий артист, музикант і актор Володимир Комаров, один із легендарних учасників комік-трупи «Маски». Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці театру.

Причиною смерті стала серцева недостатність. Колеги та близькі згадують митця як надзвичайно харизматичну, щиру та талановиту людину, яка вміла дарувати радість і позитив тисячам глядачів.

Володимир Комаров залишив помітний слід в історії одеського гумору та культури, ставши одним із символів місцевої артистичної школи.

Прощання з артистом відбудеться у середу, 1 квітня, у Пантелеймонівському монастирі на вулиці Пантелеймонівській, 66. Точний час церемонії буде повідомлено додатково