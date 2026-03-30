Ледь не фатальна пожежа: на Одещині жінка отримала опіки 50% тіла
В Ізмаїлі сталася пожежа у квартирі на вулиці Клушина, внаслідок якої серйозно постраждала літня жінка. Загоряння виникло на балконі, де спалахнуло майно, ймовірно через необережне поводження з вогнем під час куріння.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та вивели з оселі 77-річну власницю квартири. Попередньо встановлено, що на момент інциденту жінка могла перебувати у стані алкогольного сп’яніння.
Постраждалу госпіталізували з термічними опіками 1–2 ступеня, які охоплюють близько 50% тіла. Ураження зафіксовано на обличчі, грудній клітині, а також на правій руці та нозі. Медики надають їй необхідну допомогу.
До ліквідації пожежі були залучені 12 рятувальників та три одиниці техніки. Остаточні причини займання та розмір збитків наразі встановлюються.
