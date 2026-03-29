З обриву в Південному впали двоє: один не вижив
У місті Південне сталася трагічна подія — двоє чоловіків впали з обриву. На місце оперативно прибули рятувальники.
Один із постраждалих перебував без свідомості. До приїзду медиків йому проводили серцево-легеневу реанімацію, однак врятувати чоловіка не вдалося.
Іншого потерпілого надзвичайники підняли нагору та передали бригаді швидкої допомоги для подальшого обстеження і лікування.
