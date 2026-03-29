У Татарбунарах чоловік отримав вирок за інтимне відео в Telegram

Як повідомляє «Бессарабія INFORM», у Татарбунарах суд розглянув справу щодо місцевого жителя, який поширив інтимне відео в одному з телеграм-чатів.

Інцидент стався наприкінці січня. За даними суду, чоловік, перебуваючи вдома, самостійно зняв відео інтимного характеру на смартфон, після чого опублікував його в телеграм-групі «Татарбунари-NEWS» у розділі «ЧАТ 24/7». У результаті запис переглянула невизначена кількість користувачів.

Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України — виготовлення та розповсюдження порнографічного контенту.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд врахував щире каяття, сприяння слідству та відсутність попередніх судимостей.

У підсумку Татарбунарський районний суд призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі, однак звільнив чоловіка від його відбування з іспитовим строком на один рік.

Також він зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу. Окрім цього, чоловік має відшкодувати державі близько 3,5 тисячі гривень за проведення експертизи.