Пожежі після удару: рятувальники ліквідували наслідки атаки

У ніч на 29 березня російські війська завдали удару по Одесі та області, атакувавши житлову, цивільну й енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

Внаслідок влучань сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. В Одеському районі спалахнула пожежа в гаражах — вогонь охопив дві споруди, внаслідок чого було знищено легковий автомобіль.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила скління адміністративних будівель.

Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати всі пожежі та не допустити подальшого поширення вогню.