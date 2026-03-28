Зникли у морі: в Одеській області розгорнули пошукову операцію

28 березня до поліції звернулася жителька Лиманської громади з повідомленням про зникнення її 34-річного чоловіка та його 32-річного знайомого. За попередніми даними, напередодні вночі вони вирушили на риболовлю у Чорне море на гумовому човні, ймовірно марки «Колібрі», та не повернулися.

Відомо, що чоловіки виходили в море в районі між населеними пунктами Росєйка та Лебедівка. Відтоді їх місцеперебування залишається невідомим.

Наразі правоохоронці разом із прикордонниками проводять активні пошукові заходи, перевіряють акваторію та встановлюють усі обставини зникнення.

Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування чоловіків, повідомте за номерами 102 або 112.

Також правоохоронці наголошують, що в умовах воєнного стану перебування на узбережжі та вихід у море є небезпечними та суворо регламентованими.