Удар по цивільних об’єктах: що відомо про наслідки атаки в Одесі

В Одесі внаслідок чергової ворожої атаки зафіксовані жертви та значні руйнування. Наразі відомо про одну загиблу людину та щонайменше 11 постраждалих, серед яких є дитина.

У місті зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше три заклади освіти.

Окрім цього, руйнування виявлено в багатоквартирних і приватних будинках. Постраждала й територія телецентру, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих і масштабів руйнувань.