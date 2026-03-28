Удар по цивільних об’єктах: що відомо про наслідки атаки в Одесі
В Одесі внаслідок чергової ворожої атаки зафіксовані жертви та значні руйнування. Наразі відомо про одну загиблу людину та щонайменше 11 постраждалих, серед яких є дитина.
У місті зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше три заклади освіти.
Окрім цього, руйнування виявлено в багатоквартирних і приватних будинках. Постраждала й територія телецентру, а також об’єкти критичної інфраструктури.
На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих і масштабів руйнувань.
