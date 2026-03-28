Удар по Одесі: пошкоджено пологовий будинок у Приморському районі

У Приморському районі зафіксовано влучання у пологовий будинок. Внаслідок атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень і тимчасово припинила госпіталізацію. Усіх пацієнток, немовлят та медичний персонал оперативно перевели до інших профільних закладів.

Окрім цього, пошкоджень зазнали й інші медичні установи, розташовані поруч. У консультативно-діагностичному центрі, денному стаціонарі, дитячій поліклініці та сімейній амбулаторії вибухова хвиля вибила понад 60 вікон і пошкодила внутрішні двері.

Попри наслідки обстрілу, медзаклади продовжують працювати та надавати допомогу мешканцям міста.