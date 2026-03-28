Стрілянина в Одесі: на вулиці затримали озброєного чоловіка

В Одесі правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину просто на вулиці.

Інцидент стався сьогодні 28 березня на вулиці Архітекторській. За попередніми даними, чоловік перебував на вулиці з предметами, схожими на гранату та вогнепальну зброю. Він здійснив кілька пострілів угору, після чого також пролунав вибух.

На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місце оперативно прибули патрульні, спецпризначенці підрозділу КОРД, бійці батальйону поліції особливого призначення та інші екстрені служби. Правоохоронці швидко затримали чоловіка.

Наразі територію події оточено, тривають слідчі дії. Поліція закликає громадян не наближатися до місця інциденту та дотримуватися заходів безпеки.