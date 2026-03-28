Пошкоджено дитсадки і школу: місто оговтується після атаки

В Одесі внаслідок чергової масованої атаки пошкоджено освітню та соціальну інфраструктуру міста.

Зокрема, руйнувань зазнали два заклади дошкільної освіти та одна школа — у будівлях вибито вікна, пошкоджено приміщення. На момент тривоги працівники перебували в укриттях, тож, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Як зазначила очільниця міського департаменту освіти Юлія Філлер, особливо боляче бачити наслідки ударів по навчальних закладах, де мають панувати дитячі голоси та безпека. Водночас місто продовжує триматися і відновлювати пошкоджене.

Окрім цього, під удар потрапив і об’єкт соціальної сфери — фронт-офіс управління соціального захисту населення у Приморському районі. Через значні пошкодження приміщення наразі не може приймати відвідувачів.

Втім, мешканці й надалі зможуть отримувати необхідні послуги. Із понеділка прийом громадян організують в інших локаціях — у Центрах інтегрованих соціальних послуг у Хаджибейському та Київському районах Одеси.