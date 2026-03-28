Через обстріл змінили рух транспорту: замість трамвая — автобуси

В Одесі через наслідки ворожого удару тимчасово не курсує трамвай №17. Його рух призупинено, натомість на маршрут вивели соціальні автобуси, щоб забезпечити перевезення пасажирів.

Йдеться про напрямок «Куликове поле — 14 станція Великого Фонтану». Саме цей маршрут зазнав змін через пошкодження інфраструктури.

Міські служби оперативно організували альтернативне сполучення. Соціальні автобуси курсують за графіком, максимально наближеним до розкладу трамвая, аби мінімізувати незручності для мешканців.

Відправлення від Куликового поля (вул. Канатна): 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45.

Відправлення від 14-ї станції Великого Фонтану: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.

Наразі фахівці працюють над відновленням повноцінного руху транспорту.