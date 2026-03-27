Водію стало зле за кермом: на Одещині сталася серйозна ДТП

Вранці на автодорозі між селищем Іванівка та селом Білка Березівського району сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса.

За попередніми даними, водій «Mercedes Sprinter» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та з’їхав у кювет. У салоні перебували 13 пасажирів. Сам керманич пояснив, що під час руху йому раптово стало зле.

Унаслідок аварії постраждали 11 людей. Усіх їх госпіталізували до Іванівської центральної районної лікарні, де надають необхідну допомогу. Водій не травмувався, однак його перевірять на стан сп’яніння.

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини ДТП. Рух на ділянці дороги не ускладнений.

Поліцейські вкотре закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати власний стан здоров’я під час поїздок.