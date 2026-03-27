Від 28 березня у місті частково відновлює роботу електротранспорт
З 28 березня у тестовому режимі відновлює роботу міський електротранспорт, який курсуватиме разом із соціальними автобусами.
З огляду на наявні обсяги електропостачання, на маршрути вийде близько 30% трамваїв і тролейбусів від загальної кількості рухомого складу.
Інтервали руху становитимуть від 20 до 40 хвилин.
Водіїв просять бути уважними на дорогах, не залишати автомобілі на трамвайних коліях і не перешкоджати руху електротранспорту.
Трамвайні маршрути:
№5 «Аркадія – Автовокзал»
№7 «Херсонський сквер – 11-та ст. Люстдорфської дороги»
№10 «І. Рабіна – пл. Старосінна»
№11 «пл. Старосінна – пл. Олексіївська»
№12 «Херсонський сквер – Слобідський ринок»
№15 «пл. Олексіївська – Слобідський ринок»
№17 «Куликове поле – 11-та станція Великого Фонтану»
№21 «пл. Тираспольська – Застава-2»
№28 «парк Шевченка – вул. Пастера»
Тролейбусні маршрути:
№3 «парк Шевченка – Застава-1»
№7 «вул. Архітекторська – вул. Новосельського»
№9 «Інглезі – вул. Рішельєвська»
№10 «Інглезі – вул. Приморська»
№12 «вул. Архітекторська – Центральний аеропорт»
