Від 28 березня у місті частково відновлює роботу електротранспорт

З 28 березня у тестовому режимі відновлює роботу міський електротранспорт, який курсуватиме разом із соціальними автобусами.

З огляду на наявні обсяги електропостачання, на маршрути вийде близько 30% трамваїв і тролейбусів від загальної кількості рухомого складу.

Інтервали руху становитимуть від 20 до 40 хвилин.

Водіїв просять бути уважними на дорогах, не залишати автомобілі на трамвайних коліях і не перешкоджати руху електротранспорту.

Трамвайні маршрути:

№5 «Аркадія – Автовокзал»

№7 «Херсонський сквер – 11-та ст. Люстдорфської дороги»

№10 «І. Рабіна – пл. Старосінна»

№11 «пл. Старосінна – пл. Олексіївська»

№12 «Херсонський сквер – Слобідський ринок»

№15 «пл. Олексіївська – Слобідський ринок»

№17 «Куликове поле – 11-та станція Великого Фонтану»

№21 «пл. Тираспольська – Застава-2»

№28 «парк Шевченка – вул. Пастера»

Тролейбусні маршрути:

№3 «парк Шевченка – Застава-1»

№7 «вул. Архітекторська – вул. Новосельського»

№9 «Інглезі – вул. Рішельєвська»

№10 «Інглезі – вул. Приморська»

№12 «вул. Архітекторська – Центральний аеропорт»