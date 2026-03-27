У житловому будинку в Одесі сталася пожежа

Вдень 26 березня на вулиці Лиманній сталася пожежа в житловому будинку. За інформацією рятувальників, вогонь швидко охопив дах і поширився на значну площу.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували трьох людей, яких вивели із задимленого приміщення. Загоряння ліквідували на площі близько 60 квадратних метрів.

До робіт залучали 23 рятувальників і 4 одиниці техніки. Наразі спеціалісти встановлюють причину пожежі та визначають розмір збитків.