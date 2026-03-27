Ціна байдужості — мільйони: екологічні втрати на Одещині зростають

В Одеській області ситуація з пожежами в екосистемах залишається напруженою — навіть попри відносно прохолодну погоду. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в регіоні.

Рятувальники наголошують: суха трава та очерет продовжують масово займатися від найменшої іскри. Часто причиною загорянь стає людська недбалість — спалювання сухостою, недопалки або необережне поводження з вогнем. Такі дії нерідко призводять до масштабних пожеж, які швидко виходять з-під контролю.

Особливо актуальною проблема залишається і для Одеси та прилеглих територій, де щороку фіксують десятки подібних випадків.

За даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, загальна сума збитків від таких пожеж уже перевищила 55 мільйонів гривень. Йдеться не лише про знищену рослинність, а й про шкоду довкіллю, тваринному світу та повітрю.

Фахівці закликають громадян бути максимально обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки. Адже навіть невелике багаття може за лічені хвилини перетворитися на масштабну пожежу з серйозними наслідками.