Проблема води на півдні: як рятують аграрний сезон на Одещині

На Одещині взялися рятувати критично обміліле озеро Катлабух, рівень води в якому становив загрозу для аграріїв і місцевих жителів. Питання порушили під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що низький рівень води у водоймі не дозволяє розпочати зрошувальний сезон, під загрозою опинилися понад 9500 гектарів сільськогосподарських угідь. Також ситуація ускладнювала забезпечення технічною водою близько 15 тисяч мешканців Саф’янівської та Катлабузької громад.

Для стабілізації ситуації Ізмаїльське управління водного господарства запустило насосну станцію, яка забезпечить примусове наповнення озера. Це рішення має ключове значення як для аграрного сектору, так і для забезпечення потреб населення району.

До вирішення проблеми долучилися представники центральної влади. Зокрема, підтримку надали заступниця міністра Ірина Овчаренко та очільник профільного агентства Ігор Клименко.