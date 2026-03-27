Понад 7 тисяч ремонтів і сотні генераторів: як Одеса пережила зиму

В Одеській міській військовій адміністрації підбили підсумки опалювального сезону, що добігає завершення. За словами заступника начальника ОМВА Івана Донченка, попри складні умови війни, комунальні служби змогли забезпечити стабільну роботу систем життєзабезпечення.

З початку сезону фахівці теплового та водного господарств виконали понад 7 тисяч ремонтів, серед яких більш як 2,5 тисячі — аварійні. Багато з них були спричинені гідроударами після зупинок насосного обладнання через ворожі атаки.

Енергетики підключили понад 40 генераторів і забезпечили роботу більш ніж 400 таких установок на об’єктах критичної інфраструктури, у лікарнях та закладах освіти. Тепловики, своєю чергою, підтримували роботу 160 котелень та усунули понад 200 поривів мереж.

Також цієї зими комунальники ліквідовували наслідки 36 обстрілів, які спричиняли значні пошкодження будівель і комунікацій.

Окремо зазначається розвиток автономної генерації: вже введено в експлуатацію 2 МВт потужностей, що дозволяє економити електроенергію для близько 2000 квартир. У планах — запуск ще 6 МВт.

В ОМВА наголошують: підготовка до наступного опалювального сезону вже розпочалася, а головним завданням залишається забезпечення стабільного життя містян навіть в умовах війни.