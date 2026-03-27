Понад 500 сімей отримають допомогу: в Одесі підтримують ветеранів

В Одесі відбулося перше у 2026 році засідання Координаційної ради з питань ветеранської політики при міському департаменті у справах ветеранів.

Під час засідання розглянули 2533 звернення від ветеранів війни, родин загиблих Захисників і Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих військовослужбовців. За результатами ухвалили низку рішень щодо надання фінансової допомоги.

Зокрема, призначено щомісячну адресну підтримку різним категоріям: людям з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та родинам загиблих. Розмір виплат становить від 1500 до 5000 гривень на місяць залежно від категорії. Найбільшу кількість отримувачів — 645 осіб — становлять члени сімей загиблих військових.

Також ухвалено рішення про одноразову допомогу. Зокрема, кошти виділено ветеранам і родинам загиблих на вирішення соціально-побутових питань, дітям із таких сімей, а також на підтримку родин із малюками. Окремо передбачено допомогу на оплату житлово-комунальних послуг для понад 500 сімей.

Крім того, індивідуальні виплати отримають окремі категорії громадян, зокрема особи, нагороджені державними відзнаками, та родина загиблого Героя України.

Фінансування здійснюється в межах міської програми «Ветеран Одеси» на 2024–2028 роки.