Пішов із закладу і ночував у покинутому будинку: на Одещині знайшли підлітка

У Балтській громаді розшукали підлітка, який зник із навчального закладу. На щастя, з хлопцем усе добре — жодних протиправних дій щодо нього не вчиняли.

Повідомлення про зникнення надійшло 24 березня від керівництва закладу освіти. Правоохоронці разом із педагогами опитали знайомих юнака та перевірили можливі місця його перебування. Згодом хлопця виявили на місцевій автостанції — він планував поїхати до родичів в Одесу. Його повернули за місцем проживання.

Як з’ясувалося, підліток уже не вперше самовільно залишає заклад, однак раніше швидко повертався. Цього разу він був відсутній майже дві доби: вдень перебував на вулиці, а ночував у покинутій будівлі.

Поліцейські провели з ним профілактичну бесіду та наголосили на можливих небезпеках подібної поведінки. Працівників закладу закликали посилити контроль за підопічними.

Також правоохоронці звертаються до громадян із проханням не залишатися байдужими: у разі виявлення дитини, яка може потребувати допомоги, слід повідомляти на лінії 102 або 112.