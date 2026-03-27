Невдала поїздка: чоловік викрав автомобіль і залишив його палаючим

На Одещині поліцейські оперативно затримали чоловіка, який незаконно заволодів автівкою односельця.

Інцидент стався кілька днів тому в Маяківській громаді. Власник автомобіля «ЗАЗ» залишив його незачиненим неподалік будинку товариша, де відпочивав, а ключі загубив. Зникнення транспорту він помітив лише вранці та звернувся до поліції.

Менш ніж за годину правоохоронці розшукали автомобіль — він був повністю згорілий на одній із вулиць села. Згодом встановили й підозрюваного, якого виявили за місцем проживання.

Чоловік пояснив, що вирішив покататися на чужій автівці, однак під час руху вона загорілася. Загасити вогонь самотужки він не зміг і покинув транспорт.

Фігуранта затримали та повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. На час слідства суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.