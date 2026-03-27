Недбалість і алкоголь: у Рені чоловік відповість за смертельний інцидент

Правоохоронці завершили розслідування трагічної загибелі 61-річного чоловіка на одному з приватних підприємств у Рені. Перед судом постане 34-річний старший зміни, якого підозрюють у порушенні правил безпеки, що призвело до смерті людини.

За даними поліції, чоловік перебував на роботі у стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо автонавантажувача без відповідного посвідчення та без проходження медогляду. Під час виконання робіт він не переконався у безпеці маневру та наїхав на колегу, який працював у зоні руху техніки. Потерпілий загинув на місці.

Слідчі зібрали необхідні докази, зокрема результати експертиз. Фігуранту інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. Обвинувальний акт уже передано до суду.

У разі доведення вини чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з можливим обмеженням права обіймати певні посади.