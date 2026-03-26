В Одесі зафіксували незаконні роботи на Французькому бульварі

В Одесі зафіксували грубі порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини — на Французькому бульварі пошкоджено історичні об’єкти. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Йдеться про територію за адресою Французький бульвар, 10, де розташовані одразу дві пам’ятки місцевого значення: будівля пивзаводу початку ХХ століття та склади удільного відомства 1895 року. Обидва об’єкти перебувають у приватній власності.

Будівля пивзаводу має офіційний охоронний статус і перебуває під державною охороною ще з 1985 року. На неї укладено відповідний охоронний договір, який передбачає збереження історичної цінності об’єкта.

Втім, у ніч на 24 березня на території пам’ятки проводилися роботи без необхідних дозволів. У результаті таких дій будівля зазнала значних пошкоджень.

Після виявлення порушень фахівці виїхали на місце та зафіксували наслідки. Власнику об’єкта було видано припис про негайне припинення будь-яких робіт. Також його зобов’язали надати всю науково-проєктну документацію, яка б підтверджувала законність втручання та передбачала заходи зі збереження пам’ятки.

Крім того, відповідні матеріали передано до правоохоронних органів. Одеська ОВА вже застосувала до власника фінансові санкції за порушення умов охоронного договору та незаконні дії, що призвели до пошкодження історичного об’єкта.

Наразі триває досудове розслідування, у межах якого буде надано правову оцінку діям усіх причетних осіб.