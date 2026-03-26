У Біляївці відбулася зустріч із родинами зниклих безвісти

У місті Біляївка на Одещині відбулася важлива зустріч за участі правоохоронців і представників державних установ, присвячена підтримці родин зниклих безвісти. Захід провели 24 березня.

До обговорення долучилися представники різних структур, зокрема офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, спеціалізованих підрозділів поліції, а також представники омбудсмена, прикордонної служби, Нацгвардії, ТЦК та міжнародних організацій.

Головною метою зустрічі стала підтримка сімей, які тривалий час не мають звісток про своїх рідних, а також надання роз’яснень щодо процедур розшуку та ідентифікації.

Фахівці детально пояснили, як відбувається пошук зниклих військовослужбовців після бойових дій, яким чином фіксуються обставини зникнення та які джерела інформації використовуються. Також обговорили процедури ідентифікації невстановлених тіл, репатріацію загиблих Захисників і проведення ДНК-експертиз.

Правоохоронці розповіли про особливості збору доказів у кримінальних провадженнях, взаємодію з військовими частинами та механізми встановлення особи загиблого.

Окремо учасникам повідомили про зміни в законодавстві: відтепер потерпілі можуть ініціювати зміну підслідності справи за місцем свого фактичного проживання або перебування.

Під час зустрічі родини мали змогу поставити запитання та отримати відповіді безпосередньо від фахівців, які займаються розшуком та розслідуваннями.