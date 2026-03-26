Румунія передала обладнання для одеських лікарів

Одеська міська лікарня №1 отримала сучасне медичне обладнання від румунських партнерів. Йдеться про нейрохірургічний мікроскоп, який значно підвищить можливості лікарів під час складних операцій.

Нове обладнання — мікроскоп Carl Zeiss — дозволяє бачити найдрібніші анатомічні структури під час хірургічного втручання. Завдяки цьому медики можуть проводити високоточні операції на головному мозку під постійним візуальним контролем.

Передача обладнання відбулася під час зустрічі представників Одеської міської військової адміністрації з румунською делегацією, яку супроводжував Генеральний консул Румунії в Одесі Клаудіу Татару.

Очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак подякував партнерам за підтримку, наголосивши на її важливості в умовах війни.

У свою чергу, перша заступниця голови ОМВА Надія Задорожна зазначила, що через повномасштабну війну навантаження на медичну систему значно зросло, і нове обладнання допоможе лікарям ефективніше рятувати життя пацієнтів.

Румунська сторона також підкреслила свою солідарність з Україною та готовність і надалі підтримувати Одесу в гуманітарній сфері.