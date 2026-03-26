Ремонт колій: частина приміських поїздів не курсуватиме

Анастасія

У квітні 2026 року частина приміських електричок з Одеси тимчасово не курсуватиме через проведення капітального ремонту колій. Обмеження триватимуть у різні дати протягом місяця.

Зокрема, скасовується рух низки поїздів, що курсують у напрямках Подільська та Помічної. Йдеться про такі рейси:

  • №6254 Одеса-Головна – Подільськ
  • №6274 Подільськ – Помічна (з 4 по 8 та з 12 по 25 квітня)
  • №6273 Помічна – Подільськ
  • №6257 Подільськ – Одеса-Головна
  • №7710 Одеса-Головна – Одеса-Застава І (з 5 по 9, з 13 по 17 та з 21 по 26 квітня)

Натомість для пасажирів запроваджують альтернативні варіанти перевезень. Зокрема, у визначені дні курсуватиме технічний поїзд №6342/6341 сполученням Одеса-Головна – Одеса-Застава І.

Також передбачено додаткові рейси:

  • №6270 Одеса-Застава І – Подільськ
  • №6275 Помічна – Подільськ
  • №6277 Подільськ – Одеса-Застава І
  • №7718 Одеса-Головна – Одеса-Застава І (5, 6, 13, 14, 21, 22, 24, 25 квітня)

Пасажирам радять заздалегідь уточнювати розклад та враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

