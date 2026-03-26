Ремонт колій: частина приміських поїздів не курсуватиме
У квітні 2026 року частина приміських електричок з Одеси тимчасово не курсуватиме через проведення капітального ремонту колій. Обмеження триватимуть у різні дати протягом місяця.
Зокрема, скасовується рух низки поїздів, що курсують у напрямках Подільська та Помічної. Йдеться про такі рейси:
- №6254 Одеса-Головна – Подільськ
- №6274 Подільськ – Помічна (з 4 по 8 та з 12 по 25 квітня)
- №6273 Помічна – Подільськ
- №6257 Подільськ – Одеса-Головна
- №7710 Одеса-Головна – Одеса-Застава І (з 5 по 9, з 13 по 17 та з 21 по 26 квітня)
Натомість для пасажирів запроваджують альтернативні варіанти перевезень. Зокрема, у визначені дні курсуватиме технічний поїзд №6342/6341 сполученням Одеса-Головна – Одеса-Застава І.
Також передбачено додаткові рейси:
- №6270 Одеса-Застава І – Подільськ
- №6275 Помічна – Подільськ
- №6277 Подільськ – Одеса-Застава І
- №7718 Одеса-Головна – Одеса-Застава І (5, 6, 13, 14, 21, 22, 24, 25 квітня)
Пасажирам радять заздалегідь уточнювати розклад та враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
