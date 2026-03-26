Пожежі та перебої зі світлом: наслідки нічного удару по Одещині

У ніч на 26 березня Одеська область знову зазнала атаки російських ударних безпілотників. Під ворожим вогнем опинилися об’єкти портової, енергетичної та промислової інфраструктури.

За попередніми даними, основний удар прийшовся по Ізмаїльському району. Зокрема, пошкодження зафіксовано в Ізмаїлі та Вилківській громаді. Внаслідок атаки частково зруйновано об’єкти на території підприємств, а також пошкоджено обладнання.

На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Після нічної атаки в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням. Критична інфраструктура тимчасово переведена на резервні джерела живлення.

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Їй надається необхідна допомога.

Наразі тривають відновлювальні роботи, фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару та поступово стабілізують ситуацію в регіоні.