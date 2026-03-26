Частина Одеси та області залишиться без світла
27 березня в Одеській області заплановані тимчасові відключення електроенергії через проведення невідкладних ремонтних робіт. Про це повідомили в пресслужбі енергетичної компанії.
З 08:00 до 17:00 фахівці виконуватимуть роботи з відновлення та обслуговування обладнання. У цей період можливе часткове знеструмлення в окремих населених пунктах Одеського району, а також у кількох мікрорайонах Одеси.
Зокрема, перебої зі світлом можуть відчути мешканці Черемушок, Альтаїру, Бугаївки, Пересипу та Лузанівки.
Енергетики зазначають, що у разі оголошення повітряної тривоги проведення робіт можуть тимчасово призупинити, через що графік відновлення електропостачання може зміститися.
Мешканців просять врахувати цю інформацію та за можливості заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews