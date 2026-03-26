Частина Одеси та області залишиться без світла

27 березня в Одеській області заплановані тимчасові відключення електроенергії через проведення невідкладних ремонтних робіт. Про це повідомили в пресслужбі енергетичної компанії.

З 08:00 до 17:00 фахівці виконуватимуть роботи з відновлення та обслуговування обладнання. У цей період можливе часткове знеструмлення в окремих населених пунктах Одеського району, а також у кількох мікрорайонах Одеси.

Зокрема, перебої зі світлом можуть відчути мешканці Черемушок, Альтаїру, Бугаївки, Пересипу та Лузанівки.

Енергетики зазначають, що у разі оголошення повітряної тривоги проведення робіт можуть тимчасово призупинити, через що графік відновлення електропостачання може зміститися.

Мешканців просять врахувати цю інформацію та за можливості заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.