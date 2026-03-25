Службове авто ТЦК збило пішохода в Одесі: призначено службову перевірку

В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля територіального центру комплектування та пішохода. Інцидент прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

Аварія трапилася 25 березня на вулиці Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі міста. За попередньою інформацією, у ДТП постраждала жінка-пішохід.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та бригада екстреної медичної допомоги. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу, де їй надають необхідну допомогу.

Наразі встановлюються всі обставини аварії, а також ступінь відповідальності учасників дорожнього руху.

У ТЦК та СП повідомили, що за фактом інциденту призначено службову перевірку. В установі наголосили, що повністю сприяють правоохоронним органам для об’єктивного розслідування події.