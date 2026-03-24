Вирок за пропаганду: на Одещині засудили прихильника рф

В Одеській області винесли вирок прихильнику російської агресії, якого викрили українські спецслужби. Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

За даними слідства, чоловік активно поширював антиукраїнський контент у месенджері Telegram. Використовуючи різні псевдоніми, він долучався до проросійських чатів, де систематично публікував дописи, спрямовані на підтримку країни-агресора.

У своїх повідомленнях зловмисник виправдовував збройну агресію рф проти України, заперечував факт тимчасової окупації українських територій та прославляв представників держави-агресора. Крім того, він поширював матеріали, що розпалюють національну ворожнечу та посягають на територіальну цілісність України.

Правоохоронці викрили його діяльність ще у липні 2025 року. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за заклики до повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність та виправдовування збройної агресії рф.

У підсумку суд призначив йому покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок вже набрав законної сили.