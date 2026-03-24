В Одесі екскерівнику аграрного держпідприємства загрожує до 12 років в’язниці

В Одесі правоохоронці викрили колишнього керівника державного аграрного підприємства, якого підозрюють у завданні багатомільйонних збитків під час реалізації зерна.

За даними слідства, у 2019–2020 роках, перебуваючи на посаді, чоловік організував продаж врожаю пшениці та ячменю за суттєво заниженими цінами. Попри те, що він достеменно знав реальну ринкову вартість продукції, посадовець давав підлеглим вказівки продавати зерно значно дешевше.

Зокрема, у 2019 році підприємство реалізувало понад тисячу тонн пшениці та сотні тонн ячменю, недоотримавши майже 3,8 млн грн. Наступного року ще майже 200 тонн пшениці було продано за ціною, значно нижчою за ринкову, що призвело до додаткових фінансових втрат.

У результаті таких дій державне підприємство загалом втратило близько 3,9 млн грн потенційного прибутку.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій повторно та в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває.