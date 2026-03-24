Шахрайство на військових: в Одеській області викрили злочинну групу

Троє жителів Одещини налагодили схему шахрайства з продажу неіснуючих елітних автомобілів, обманюючи покупців через інтернет-платформи оголошень. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує багаторічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, чоловіки віком від 35 до 41 року розміщували оголошення про продаж дорогих авто за заниженими цінами, обіцяючи доставити транспорт із-за кордону. Щоб викликати довіру, вони надсилали потенційним клієнтам відеоогляди машин, взяті з інтернету, та запевняли у їхньому відмінному стані.

Для конспірації зловмисники використовували вигадані імена та регулярно змінювали номери телефонів. Найчастіше їхніми жертвами ставали військові, які погоджувалися перерахувати завдаток у розмірі від 500 до 1 500 доларів нібито для доставки авто в Україну. Після отримання коштів шахраї припиняли зв’язок.

Гроші фігуранти переводили у готівку через банківські термінали та витрачали на власні потреби.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність та затримали зловмисників. Під час обшуків вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та готівку.

Наразі їм інкримінують шахрайство та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.