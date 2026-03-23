В Одесі зафіксували нову атаку безпілотників

Увечері 23 березня в Одесі пролунали потужні вибухи — місто опинилося під атакою ворожих безпілотників. Про серію вибухів повідомляли очевидці та журналісти з місця подій.

За попередньою інформацією, російські війська знову застосували ударні дрони по регіону. Звуки вибухів було чути в різних районах міста, що викликало занепокоєння серед мешканців.

В Одеській області зафіксовано влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього частина міста залишилася без електропостачання. У Пересипському районі в окремих споживачів також відсутнє водопостачання.

Ще зранку цього ж дня очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв про масовану атаку, внаслідок якої було пошкоджено цивільну інфраструктуру області.

Наразі інформація щодо масштабів руйнувань і можливих постраждалих уточнюється. Екстрені служби працюють на місцях, а жителів вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях.