В Одесі відбувся всеукраїнський турнір зі спортивних танців

В Одеському культурному центрі «Уніон» відбувся всеукраїнський турнір зі спортивних бальних танців Emerald Dance Festival, який об’єднав талановитих учасників з різних куточків України.

Серед учасників були вихованці Одеського міського палацу дитячої та юнацької творчості. Місто представили одразу кілька танцювальних колективів, які продемонстрували високий рівень підготовки та сценічної культури.

На паркет вийшли учасники ансамблю бального танцю «Данс Одеса», а також студій «Діамант» і «Візаві». Юні танцівники вразили суддів не лише технікою виконання, а й артистизмом, емоційністю та злагодженістю виступів.

За підсумками змагань представники Одеси здобули призові місця, гідно представивши як свій навчальний заклад, так і місто на всеукраїнському рівні.

Турнір став ще одним підтвердженням того, що навіть у складні часи українська молодь продовжує розвиватися, досягати успіхів і прославляти свою країну на культурній арені.