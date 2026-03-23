В Одесі бригада екстреної медичної допомоги опинилася у заручниках

Надзвичайний інцидент стався в Одесі — чоловік, який представлявся військовослужбовцем, фактично утримував у заручниках бригаду екстреної медичної допомоги, що прибула на виклик до його матері. Про це повідомили в обласному Центрі екстреної медичної допомоги.

За попередніми даними, ще до приїзду лікарів чоловік неодноразово телефонував на лінію «103» та висловлював погрози диспетчерам. Коли ж медики прибули за адресою, ситуація різко загострилася — він зачинив двері та почав агресивно поводитися, погрожуючи лікарю та фельдшеру. Серед його заяв звучали погрози «самосуду», примусової відправки «на нуль» та мобілізації.

На місце події оперативно прибули правоохоронці, співробітники служби охорони та спеціалізована психіатрична бригада. Завдяки їхнім злагодженим діям ситуацію вдалося швидко стабілізувати та уникнути жертв серед медиків.

У службі екстреної допомоги наголошують: цей випадок вкотре демонструє, з якими небезпеками щодня стикаються працівники «швидкої» під час виконання своїх обов’язків. Медики підкреслюють, що в Україні досі не ухвалено окремий закон, який би суттєво посилював відповідальність за напади на працівників екстрених служб.

Фахівці закликають суспільство не залишатися байдужими до подібних інцидентів та привертати до них якомога більше уваги, адже безпека медиків напряму впливає на можливість рятувати життя інших.