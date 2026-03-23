В Ізмаїлі відбувся благодійний концерт-ярмарок, що об’єднав містян

Цими вихідними в Ізмаїлі на площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся благодійний концерт-ярмарок під символічною назвою «Весна йде, красу несе». Подія об’єднала мешканців і гостей міста, створивши атмосферу тепла, творчості та віри у майбутнє.

Захід організували працівники Палацу культури, а також до ініціативи долучилася волонтерська спільнота, яка представила на ярмарку різноманітні смаколики, вироби ручної роботи та благодійні лоти. Головною метою події стала підтримка українських захисників та створення позитивних емоцій для громади в непростий час.

Святкову програму відкрила театральна постановка «Переможна весна», після чого на сцені виступили юні таланти місцевих мистецьких закладів. Глядачі насолоджувалися вокальними номерами, музичними виступами та щирими емоціями дітей і підлітків.

Особливу атмосферу створили танцювальні колективи міста, які представили яскраві хореографічні композиції. Також до програми долучилися юні актори театральної студії, які додали події емоційності та сценічного колориту.

Концерт-ярмарок став не лише культурною подією, а й простором єднання громади. Кожен виступ, кожна покупка чи донат стали внеском у спільну справу підтримки тих, хто боронить країну, та ще одним кроком до мирного майбутнього.