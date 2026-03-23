Підпали за гроші: в Одесі затримали чоловіка після двох інцидентів

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який підпалив два автомобілі, сподіваючись на швидкий заробіток.

Інциденти сталися минулого місяця вранці на вулицях Космонавтів і Героїв Крут — там загорілися два мікроавтобуси. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, обійшлося без постраждалих.

У ході розслідування поліцейські встановили, що до підпалів причетний 41-річний житель Київського району Одеси. За даними слідства, він знайшов «підробіток» у месенджері — невідомий запропонував платити по 700 доларів за знищення автомобілів.

Чоловік погодився та підпалив «Ford Transit», а згодом аналогічно пошкодив «Mercedes-Benz Vito». Свої дії він знімав на відео як доказ виконаної «роботи», однак обіцяних грошей так і не отримав.

Натомість зловмисника викрили правоохоронці. Йому вже повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У разі доведення вини йому загрожує до десяти років позбавлення волі.