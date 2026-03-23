На Одещині розслідують смерть чоловіка після ТЦК: з’явилися нові обставини

Після публікації першої частини історії про можливу насильницьку смерть Сергія Заболотного, яка викликала суспільний резонанс, з’явилися нові обставини, що можуть суттєво вплинути на перебіг розслідування.

Про це повідомив аналітик та волонтер з Одеси Сергій Кривенко, який раніше вже звертав увагу на цю справу.

Відповідно до результатів судово-медичної експертизи, у загиблого зафіксовано тяжкі тілесні ушкодження, зокрема відкриту черепно-мозкову травму, вдавлені переломи кісток черепа, крововиливи під оболонки мозку, переломи ребер та численні синці. Як зазначається, ці травми були нанесені за життя, незадовго до смерті, і належать до категорії небезпечних для життя. Це, за словами Кривенка, підтверджує версію про насильницьку загибель.

Окрему увагу він звертає на мобільний телефон Заболотного, який, як стверджується, не був належним чином досліджений правоохоронцями. Пристрій повернули родині у пошкодженому стані після перебування у воді та болоті. Згодом телефон відновили сторонні спеціалісти, що дозволило отримати нові дані.

Зокрема, встановлено, що останнє фото було зроблене 21 жовтня 2025 року у Біляївці вже після того, як чоловік залишив територіальний центр комплектування. На знімку, за словами Кривенка, зафіксована людина у формі. Він припускає, що фото могло бути зроблене через відчуття небезпеки. Також повідомляється, що телефон вмикався 24 жовтня — вже після зникнення Заболотного.

Крім того, за наявною інформацією, на тілі загиблого були виявлені можливі фрагменти ДНК інших осіб. Водночас ці зразки, як стверджує Кривенко, досі не направлені на ідентифікацію через державні бази.

Попри наявність експертних висновків, цифрових даних і біологічних слідів, у справі досі не встановлено підозрюваних. Кривенко наголошує, що відповіді на питання, озвучені раніше, від слідства так і не отримано, а розслідування, на його думку, фактично не просувається.

У зв’язку з цим він звернувся до керівництва МВС України із закликом взяти справу під особистий контроль і забезпечити об’єктивне розслідування. Також оголошено винагороду у розмірі 50 тисяч гривень за інформацію про осіб, причетних до загибелі Сергія Заболотного.

Станом на зараз офіційної реакції правоохоронних органів на оприлюднені дані немає.