Евакуація під час атаки обернулась трагедією на Одещині

Ніч для залізничної інфраструктури України видалася вкрай напруженою через масовані атаки дронів, які вкотре зачепили об’єкти перевезень.

Під удар потрапив рухомий склад на Придніпровській залізниці — ворожа атака була спрямована на локомотив приміського поїзда. Завдяки оперативній евакуації вдалося уникнути жертв серед пасажирів і працівників бригади.

Втім, не обійшлося без трагедії на Одещині. Під час вимушеної зупинки поїзда та евакуації людей сталася смертельна подія — провідницю збив інший поїзд, який також рухався до безпечної точки для висадки пасажирів.

Унаслідок інциденту загинула працівниця залізниці. Крім того, один із пасажирів отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Наразі триває розслідування обставин трагедії. Фахівці вже працюють на місці події, а постраждалому надається необхідна допомога. Також буде надана підтримка родині загиблої.

У залізничній службі наголошують: евакуація під час повітряної небезпеки рятує життя, однак вимагає максимальної обережності через підвищені ризики.