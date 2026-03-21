Проблема, яка не зникає: у Кілії знову прибирають гори сміття

За інформацією видання “Бессарабії INFORM”, у Кілії знову загострилася проблема стихійного сміттєзвалища — територію неподалік Дунаю місцеві мешканці вкотре засипали відходами.

Комунальники підприємства “Добробут” протягом усього дня намагалися очистити ділянку, однак повністю впоратися з обсягами сміття не змогли. Роботи планують продовжити найближчим часом.

До прибирання залучили дев’ять працівників і спецтехніку. За день вдалося зібрати значну кількість відходів — кілька великих мішків, але це лише частина того, що накопичилося. Серед сміття — побутові речі, скло та навіть мертві домашні тварини.

Йдеться про територію, відому як “Петренкова гірка” вздовж дороги до острова Кислицький. Попри регулярні прибирання, ця локація роками залишається місцем несанкціонованого скидання відходів.

Водночас у місті організовано вивіз сміття з приватного сектору, який здійснюється щотижня, а також функціонує офіційне сміттєзвалище, куди можна безкоштовно вивозити відходи.

Комунальники вкотре закликають мешканців бути відповідальними та не створювати стихійних звалищ, адже чистота в місті залежить насамперед від самих людей.