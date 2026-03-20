Захоплення «Сапфіра»: в Одесі завершили розслідування щодо військових рф

Одеські правоохоронці завершили розслідування щодо трьох військовослужбовців рф, яких підозрюють у незаконному затриманні екіпажу українського судна «Сапфір».

За даними слідства, у лютому 2022 року за наказом віцеадмірала Чорноморського флоту рф військові захопили гуманітарне судно поблизу острова Зміїний. Екіпаж із 21 цивільної особи, серед яких були медик і священнослужителі, виконував рятувальну місію та не мав зброї.

Попри це, людей силоміць затримали та утримували в нелюдських умовах — без належної їжі й води, під постійним психологічним тиском. Згодом їх вивезли до окупованого Криму.

Екіпаж вдалося звільнити у березні 2022 року під час обміну полоненими.

Наразі трьом військовим рф заочно повідомлено про обвинувачення у воєнному злочині, зокрема жорстокому поводженні з цивільними. Матеріали справи вже передано до суду.

У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі.