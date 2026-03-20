Захист енергетики на Одещині: регіон отримав значне фінансування

Одеська область отримає значне фінансування на підготовку до наступного опалювального сезону — уряд виділив понад пів мільярда гривень на захист критичної інфраструктури.

Про це стало відомо під час робочого візиту прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко до регіону. В Одесі вона провела засідання Координаційного центру, де обговорили підготовку областей до зими разом із представниками влади та енергетичного сектору.

За словами очільниці уряду, країна вже розпочала системну підготовку до холодного періоду. Основний акцент роблять на посиленні захисту енергетичних об’єктів, розвитку альтернативних джерел генерації, створенні резервного живлення для водо- та теплопостачання, а також модернізації систем.

Одещина стала одним із перших регіонів, які отримають фінансування. З резервного фонду держбюджету області спрямують 582,3 мільйона гривень на першочергові заходи із захисту важливих об’єктів.

Загалом на реалізацію початкового етапу плану стійкості регіонів уряд виділив майже 13 мільярдів гривень.