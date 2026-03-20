Ще одне врятоване життя на Одещині: історія з хорошим фіналом

На Одещині рятувальники допомогли чотирилапому, який опинився у пастці — собака впав у глибоку яму за межами села Ганно-Покровка Березівського району.

Повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку ввечері. Як з’ясувалося, тварина опинилася на дні ями глибиною близько п’яти метрів і самостійно вибратися не могла.

На місце оперативно прибули рятувальники, які обережно підняли собаку на поверхню. На щастя, після падіння він не зазнав травм.

Історія завершилася добре завдяки небайдужим людям, які вчасно повідомили про небезпеку. Рятувальники вкотре нагадують: навіть у таких ситуаціях важливо діяти швидко, адже кожне життя має значення.