Резонансне відео з Одеси: у ТЦК прокоментували інцидент

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування прокоментували резонансне відео із затриманням чоловіка та пострілом, яке активно поширювалося у соцмережах.

Йдеться про інцидент, що стався 17 березня у Пересипському районі Одеси під час перевірки військово-облікових документів. За офіційною інформацією, спільна група виявила чоловіка, який перебував у розшуку за підозрою у самовільному залишенні військової частини.

Після вимоги пройти для з’ясування обставин він намагався втекти, однак його затримали із застосуванням фізичного впливу.

У ТЦК зазначають, що під час інциденту сторонні особи почали втручатися в дії військових — застосували силу, сльозогінний газ та намагалися заблокувати службовий транспорт. У відповідь один із військовослужбовців здійснив попереджувальний постріл у повітря зі стартового пістолета.

За словами представників центру, такі дії дозволили стабілізувати ситуацію та завершити затримання, після чого чоловіка передали правоохоронцям.

Наразі за фактом події призначено службову перевірку, зокрема щодо правомірності використання шумового пристрою. У ТЦК наголошують: перешкоджання законній діяльності військових може мати юридичні наслідки.

Відео інциденту з’явилося в мережі того ж дня — на ньому чути постріл і видно, як очевидці фіксують події навколо службового мікроавтобуса.