Побутовий конфлікт на Одещині переріс у тяжкий злочин

На Одещині побутовий конфлікт завершився тяжким злочином — чоловік напав із ножем на свою співмешканку. Наразі його затримано, і він перебуває під вартою.

Інцидент стався 16 березня в одному з сіл Зеленогірської громади Подільського району. До поліції про подію повідомили медики: до лікарні доправили 54-річну жінку з тяжкими пораненнями живота та ушкодженням внутрішніх органів.

Правоохоронці з’ясували, що між жінкою та її 60-річним співмешканцем виникла сварка. У розпал конфлікту чоловік, який перед цим вживав алкоголь разом із знайомим, пішов за жінкою до господарського приміщення та вдарив її ножем у живіт.

Після цього він повернувся до товариша, а згодом чоловіки виявили потерпілу на подвір’ї без свідомості та викликали швидку допомогу.

Поліцейські оперативно затримали підозрюваного. На місці події вилучили ніж та інші речові докази, які направили на експертизу.

Чоловіку вже повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Згідно із законодавством, фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.