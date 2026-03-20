На Одещині посадовця звинувачують у мільйонних збитках

На Одещині посадовця Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини судитимуть через значні бюджетні втрати під час закупівлі дров для військових.

Слідство встановило, що 53-річний чоловік, обіймаючи керівну посаду, уклав угоди з приватними підприємцями на постачання палива, однак не провів аналіз ринку та самостійно визначив вартість, яка виявилася значно завищеною.

У результаті протягом кількох місяців — з жовтня 2023 року по лютий 2024 року — дрова закупили за цінами, що перевищували ринкові. Це призвело до понад 2 мільйонів гривень зайвих витрат із бюджету.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів та висунули посадовцю обвинувачення у службовій недбалості. Обвинувальний акт уже передано до суду.

У разі доведення вини чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі з можливим обмеженням права обіймати певні посади.