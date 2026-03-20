Комплексна робота Анни Макаренко: від документації до безпеки персоналу

Компанія Анни Макаренко пропонує повний супровід бізнесу у питаннях безпеки та законності, охоплюючи кілька ключових напрямків:

1. Будівництво та земельні питання: договір оренди чи купівлі земельної ділянки, зміна цільового призначення, геодезія та топографічна зйомка, проектна документація та експертизи.

2. Охорона праці та ліцензування: аудит стану охорони праці, дозволи на роботи підвищеної небезпеки, технічна документація для машин та устаткування, навчання персоналу.

3. Пожежна безпека: проекти сигналізації, акти прийняття систем, навчання співробітників, плани евакуації та первинні засоби пожежогасіння.

4. Кадрове та військове діловодство: штатний розпис, посадові інструкції, трудові договори, атестація робочих місць, медичні огляди, ведення військового обліку.

Анна підкреслює, що правильне оформлення документів та процедур — це не бюрократія, а інструмент захисту бізнесу та людей. На її сайті представлена детальна інформація про кожен напрямок та конкретні інструменти, які дозволяють бізнесу працювати легально та безпечно навіть у складних умовах.

У YouTube-каналі Анни Макаренко можна знайти практичні інтерв’ю з керівниками підприємств, де вона розбирає конкретні кейси: як організувати кадрову документацію, військовий облік та охорону праці так, щоб уникнути штрафів, забезпечити безпеку персоналу та стабільність бізнесу.