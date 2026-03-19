Підпал банку в Одесі: 26-річного чоловіка судитимуть за диверсію

В Одесі судитимуть 26-річного чоловіка, який підпалив відділення банку на замовлення. Правоохоронці вже завершили розслідування та передали обвинувальний акт до суду.

Інцидент стався торік у листопаді на Адміральському проспекті. Пожежу в банківському приміщенні, розташованому на першому поверсі багатоповерхівки, помітив випадковий свідок. Вогонь оперативно загасили рятувальники, однак він встиг пошкодити приміщення банку та майно мешканців будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

Як встановили слідчі, до злочину причетний мешканець Хаджибейського району. За даними поліції, його втягнули у протиправну діяльність через месенджер. Спочатку чоловік познайомився з нібито дівчиною, а згодом з ним зв’язався невідомий, який представився правоохоронцем і запропонував «співпрацю».

Під приводом викриття вигаданих злочинців зловмисника переконали підпалити банк, пообіцявши винагороду. Чоловік придбав бензин, підпалив будівлю, зафіксував це на відео та надіслав «замовнику».

Правоохоронці наголошують: це була частина ворожої схеми, а сам банк працював у штатному режимі й не мав жодного стосунку до озвучених вигадок.

Наразі фігуранта обвинувачують в умисному підпалі, що спричинив значні збитки. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські закликають громадян не довіряти незнайомцям у месенджерах і не погоджуватися на сумнівні «заробітки».